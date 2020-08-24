В Туве восьмиклассник на чужой машине протаранил припаркованную иномарку: погиб сам и погубил 2-летнего ребенка

В ДТП погибли два ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве следователи разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погибли два ребенка.

Трагедия произошла 22 августа 2020 года на автодороге «Р-257 Енисей» в местечке «Кара-Дыт» Дзун-Хемчикского района около 16 часов. 14-летний школьник за рулем автомобиля «ВАЗ-21150», принадлежащий его родственнице, выехал на полосу встречного движения и протаранил припаркованную машину «Toyota Corolla Axio». В результате погиб сам юный водитель и 2-летний ребенок, который находился в иномарке.

- В настоящее время проводятся необходимые неотложные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Тувы. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.