В Норильске сотрудников управляющей компании будут судить за гибель женщины под обломками рухнувшей крыши

Следователи уже отправили материалы дела в суд Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудников управляющей компании в Норильске будут судить по обвинению в причинении смерти и тяжкого вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Напомним, 23 марта 2026 года во время сильной пурги 33-летняя женщина решила переждать бурю на крыльце дома. Но в это время сорванная сильным порывом ветра кровля рухнула с пятиэтажки прямо на нее. Пострадавшая скончалась на месте.

Под упавшей кровлей оказался и припаркованный во дворе автомобиль, в котором находилось двое мужчин и одна женщина. Их госпитализировали с переломами ног и другими травмами. Дом, не выдержавший пургу, обслуживала компания «Жилкомсервис».

Главного инженера и начальника ремонтно-эксплуатационного участка УК «ЖКС» обвинили по двум статьям УК РФ.

- В нарушение действующих норм и правил ими не были выполнены работы по восстановлению частично разрушенного 21 марта 2016 года в результате ураганного ветра кровельного покрытия дома и укреплению стропильной конструкции кровли, а также не были приняты меры по информированию населения о сложившейся аварийно-опасной ситуации, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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