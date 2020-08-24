В Красноярске мажорам Шмелеву и Шилову, которых подозревают в жестоком убийстве спортсмена, продлили арест до декабря

Шилову и Шмелеву продлили арест Фото: соцсети

В Центральном суде Красноярска после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса и карантина прошло заседание по выбору меры пресечения двум жителям Емельяново Андрею Шилову и Сергею Шмелеву.

Напомним, 15 сентября 2019 года они развлекались в ночном клубе. Поздно ночью позвонили знакомому, Дмитрию Сисигину. Когда тот грубо им ответил, кинулись разбираться. Били, пока не проломили череп… А потом бросили и ушли. Все цинично фиксировали на телефон. Перемазанные кровью жертвы, кривлялись. Все происходящее снимали на телефон и затем выложили в интернет.

Дмитрий был в коме 22 дня, но спасти его не удалось. Началось следствие, но его обидчики оставались на свободе. Тогда близкие погибшего опубликовали в соцсетях то самое видео. События развивались стремительно. Дело было взято под особый контроль.

Сейчас Шилову и Шмелеву вменяют причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (статья 111 УК РФ), и кражу имущества (статья 158 УК РФ).

Первое заседание по делу прошло 11 марта 2020 года. Тогда подсудимым повторно избрали меру пресечения на полгода.

- 21 августа 2020 года на судебном заседание снова решался вопрос о мере пресечения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Красноярского краевого суда. -Подсудимые остаются в СИЗ еще на три месяца до 1 декабря 2020 года включительно. Процесс открытый, но стороны на процессе выступили против съемок, и судья принял решение о запрете видео фиксации в любом виде.

Следующее заседание назначено на 7 сентября 2020 года.

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Оскорбленные, кинулись разбираться. Начали бить еще на лестничной площадке, потом затащили в квартиру и продолжили там, распалялись все больше. Не успокоились, пока не проломили череп… А потом бросили и ушли. Все цинично фиксировали на телефон. Перемазанные кровью жертвы, кривлялись. Высовывали языки, пучили глаза, матерились. Видео тут же послали другу Дмитрия. То ли бахвалясь, то ли угрожая (подробнее).