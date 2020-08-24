В Железнодорожном районе Красноярска отключат холодную воду

Жителям придется запастись питьевой водой Фото: Диана ИВАНОВА

Жителей Железнодорожного района предупредили об отключении холодной воды 25 августа. Временные неудобства ожидают жителей домов на улицах Копылова, Менжинского, Ладо Кецховели и ряде других.

В компании «КрасКом» сообщили, что предстоящее отключение связано с заменой аварийного участка сетей холодного водоснабжения, который проходит в зоне строительства новой тепломагистрали на улице Ладо Кецховели.

Подача холодной воды будет приостановлена с 09:00 до 18:00 часов.

КОНКРЕТНО

Жителям каких домов нужно запастись питьевой водой:

ул. Менжинского, 6, 8, 9, 9а, 9г, 10, 10д, 10б, 10ж,11, 11а,12,12а,12б, 12в, 12г, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18г;

ул. Л. Кецховели, 26/1, 28, 28/1, 30, 32;

ул. Пролетарская, 1, 31, 47;

ул. Копылова, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 66.

Две автоцистерны КрасКом будут подвозить воду с 13:00 часов до 16:00 часов по двум маршрутам.

КСТАТИ

Маршруты и график подвоза холодной воды жители могут уточнить в диспетчерской службе КрасКом по телефону: 211-39-63.

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