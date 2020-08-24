Новым руководителем департамента городского хозяйства в Красноярске стал Алексей Фоминых

В городской администрации сообщили о новом назначении Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске назначили нового замглавы города, руководителя департамента городского хозяйства. С 24 августа эту должность официально занимает Алексей Фоминых. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Еремин.

Напомним, до настоящего времени Алексей Александрович руководил департаментом городского хозяйства в качестве исполняющего обязанности.

СПРАВКА КП

Алексей Фоминых родился в Красноярске в 1992 году. Закончил СФУ по специальности «Юриспруденция». До муниципальной службы работал в Красноярском краевом фонде жилищного строительства, страховой и банковской сферах. Занимался юридическо-правовыми вопросами. В структурах администрации города работает с 2015 года. Занимал должности юрисконсульта, начальника отдела и заместителя руководителя по правовым вопросам в МКУ «УДИБ». Работал заместителем руководителя департамента городского хозяйства, возглавлял юридическо-правовой блок.