В Красноярском крае на экотропе «К Спящему Саяну» в Ергаках установили указатели

Указатели помогут туристам сориентироваться Фото: krskstate.ru

На экологической тропе «К Спящему Саяну» специалисты дирекции природного парка «Ергаки» установили 7 указателей направления движения. С их помощью туристам будет легче ориентироваться, как добраться до озера Радужного и Висячего камня и узнать, какое расстояние им осталось пройти до этих объектов.

Также на этой эко-тропе установили иформационный стенд «Высотная поясность» перед подъемом к озеру Уютному. На озере Радужном появились деревянные скамьи. Продолжается строительство экологической тропы до Висячего камня. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, это будут отсыпные участки дороги, деревянные настилы и железные лестницы на подъемах.

- Мы создаем все возможное для обустройства экологических троп на своей территории парка, - рассказал руководитель дирекции природного парка «Ергаки» Игорь Грязин. - Ведь эти тропы не только делают путешествие более комфортным для туристов, но и сберегают природные ландшафты от изменений почвенного покрова.