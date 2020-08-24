В Красноярском крае иммунитет к COVID-19 только у 12,4 процентов жителей

Пока еще коллективный иммунитет не выработался Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции составил 12,4 процента. Об этом сообщает newslab со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Эти исследования проводились еще в июле. В них приняли участие 3 тысячи человек разных возрастов вне зависимости от того, болели ли они коронавирусной инфекцией или нет.

Самый высокий иммунитет к COVID-19 оказался у участников 18-29 лет - 15,2 процента, а также у людей старше 70 лет - 13,4 процента.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что ранее специалисты Управления Роспотребнадзора уже говорили, что для эпидемиологического благополучия новой инфекцией должны переболеть две трети жителей региона. Коллективный иммунитет должен быть не меньше 70 процентов.

Исследования и дальше будут продолжены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 августа 2020: еще 6 человек умерли от COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба на 24 августа 2020 года в Красноярском крае за все время 16 089 подтвержденных диагнозов (+115 за сутки). По количеству заразившихся лидирует Красноярск - 29 случаев, Минусинск на втором месте – 9 человек заболели, в Нижнеингашском районе – 8 (подробнее).