В Красноярске улицу Елены Стасовой расширят до 7 метров

Ремонтные работы начнутся уже в августе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Одну из самых загруженных улиц «Ветлужанки» - Елены Стасовой - в ближайшее время отремонтируют и расширят. Работы начнутся в конце августа.

- Улица вошла в перечень дополнительных объектов проекта после перераспределения федеральных средств, - пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства. - Сейчас для ремонта ищут подрядную организацию, идут юридические процедуры. А пока на объекте ведутся подготовительные работы.

Что запланировано?

На проезжей части улицы заменят слои асфальтобетонного покрытия, уложив особо прочный щебеночно-мастичный асфальт.

На участке от дома №52 на Е. Стасовой до остановки «Стадион» заменят бортовой камень на вибропресованный и отремонтируют тротуар.

На участке от остановки «Стадион» и до границы города обустроят обочину и расширят проезжую часть с 5 до 7 метров, при сохранении двухполосного движения. Это позволит облегчить сделать дорогу безопаснее и избежать больших пробок.

Во время ремонта улицы Елены Стасовой будет обустроено барьерное ограждение. Это поможет избежать аварийных ситуаций с выездами в кювет.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в городской администрации, эти работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в рамках этого проекта отремонтируют 18 участков городских дорог протяженностью более 19 километров.

КОНКРЕТНО

Какие еще дороги включили в план ремонта после перераспределения федеральных средств:

- улица Металлургов (от здания №22 на проспекте Металлургов до Пограничников), улица Тельмана;

- 9 мая (от Водопьянова до Енисейского тракта);

- Енисейский тракт;

- Гусарова (от Чернышева до здания №20 на улице Гусарова);

- Чернышова;

- Даурская (включая проезд от Шевченко до здания № 1г на Даурской);

- Амурская.