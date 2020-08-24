Каким семьям компенсируют расходы на проездные социальные карты для детей-школьников в Красноярском крае

С начала года общая сумма выплат составила более 2 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае компенсируют расходы на получение и пополнение социальной карты для проезда детей-школьников. Кто может рассчитывать на эту выплату?

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном министерстве социальной политики, это многодетные родители и семьи, в которых мама и папа инвалиды (в неполной семье - родитель-инвалид, проживающий с ребенком).

Компенсацию будут начислять на оплату базового количества поездок на городских автобусах. Стоимость такой проездной карты 174 рубля, в базовый размер на проезд школьников включено 40 поездок. Количество поездок для компенсации устанавливают в правительстве края.

- Для кого-то эта сумма покажется незначительной, - сказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края, а после добавила: - Но, учитывая тот факт, что на то же количество поездок без социальной карты семья должна будет выделить из своего бюджета более тысячи рублей, к тому же в семье не один ребенок-школьник, то строка расходов на проезд в общественном транспорте становится весьма внушительной. Это еще одна инициатива Красноярского края, дополняющая мероприятия нацпроекта «Демография» по финансовой поддержке семей с детьми.

С начала года за компенсацией расходов на проезд школьников обратились 4,5 тысячи человек. Общая сумма выплат составила более 2 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Как оформить единую социальную карту на школьника:

- дистанционно через портал госуслуг;

- лично через МФЦ или территориальные отделения социальной защиты населения по месту жительства.

Семье нужно будет предоставить:

- паспорта родителей;

- свидетельства о рождении детей;

- справку из общеобразовательного учреждения;

- документы, подтверждающие факт оплаты.

За компенсацией расходов на приобретение и пополнение проездной социальной карты не нудно обращаться ежемесячно. Достаточно раз в полгода предъявить платежные документы (чеки), подтверждающие факт пополнения.