В красноярской гимназии №13 скоро появится новый спортзал

Строительство идет полным ходом Фото: соцсети

В красноярской гимназии № 13 (ул. Академгородок, 17 «Г», Октябрьский) скоро появится новый спортивный зал. Об этом в своем Instagram сообщил глава города Сергей Еремин:

«В гимназии №13 в Академгородке идет строительство спортивного зала. Уверен, что его «начинка» понравится и педагогом, и ребятам. В нем разместятся спортивный, танцевальный и тренажерный залы».

В планах завершить строительство в декабре этого года. Уличную спортивную площадку рядом со зданием гимназии должны открыть уже осенью.

Вот что по этому поводу пишут в соцсетях красноярцы:

«Школа заслужила! Учился ребенок там немного, но почему-то у меня осталось лучшее впечатление об этой гимназии! Какие замечательные в ней учителя, жаль, что мы далековато, а то младшего туда бы отправила».

Сергей Еремин добавил, что всего в этом году в краевом центре отремонтируют два спортивных зала - в школе №8 и лицее №1. К концу сентября обновят спортивные площадки в школах №24, 49, 93, а также в гимназии №1.

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