«Это лишь техническая проблема»: главный врач краевой больницы обратился к медработникам после задержки выплат

Медики пожаловались, что им не выплатили деньги Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин через соцсети обратился к медицинским работникам инфекционного госпиталя, которым задержали стимулирующие выплаты за июль. Он рассказал, что все расчеты уже проведены и очень скоро деньги в полном объеме будут переведены. Об этом сообщают Новости ТВК.

- Есть основание надеяться, что эпидемия идет на спад, - сказал Егор Корчагин. - И хотя расслабляться рано, мы видим, что становится легче. Мы все устали, и даже небольшие недочеты в организации нашей работы вызывают напряжение. Я знаю, что произошла небольшая задержка при выплате стимулирующих выплат за июль, но это лишь техническая проблема. Пожалуйста, не переживайте, все расчеты уже проведены. На следующей неделе все в обязательном порядке получат заработанные средства в полном объеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следком проводит проверку по выплатам медикам в Красноярском крае за работу с пациентами СOVID-19

Следственный комитет начал проверку информации в местных СМИ, о том, что сотрудникам «Скорой помощи» города Дивногорска, Красноярский край, не выплачивают положенные надбавки за работу с больными COVID -19. Кроме этого, коллектив пожаловался, что вынужден работать с риском для здоровья из-за грубых нарушений со стороны руководства больницы (подробнее).