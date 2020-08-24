На красноярском острове Татышев установили ящик для сбора ненужных вещей

Ящик расположен слева от информационного центра Фото: vk.com/ostrovtatyshev

Наверное, у каждого в шкафу хранятся пакеты с вещами, которые выкинуть жалко, а отдать некому. Можно было бы отдать нуждающимся, но куда, кому и как?

Можете отнести на остров Татышев и загрузить их в специальный ящик для приема одежды, обуви, бижутерии, сумок и ремней. Так они приобретут вторую жизнь.

- Ящик расположен почти сразу на спуске с остановки и напротив парковки, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Анастасия Новикова, организатор проекта. - Если все пойдет хорошо, думаем, что и со стороны Вантового моста установить, возможно, еще один. Схема простая, вы приносите свои больше ненужные, но еще качественные вещи в этот ящик, затем их заберут, отсортируют и обработают специалисты, после чего часть пойдёт на продажу в магазине формата second hand, а другая сразу на благотворительность.

Красноярцев просят внимательно отнестись к правилам, указанным на ящике Фото: vk.com/ostrovtatyshev

Красноярцев просят внимательно отнестись к правилам, указанным на ящике и бросать туда только разрешенные вещи. Ведь цели у проекта самые благородные - снизить нагрузку на экологию и обеспечить нуждающихся хорошей качественной одеждой.

Но в соцсетях неоднозначно отнеслись к этой идее. Некоторые настроены скептически:

«Идея здоровская, но найдутся вандалы, которые туда мусор будут кидать».

«Идея крайне неудачная. Люди потащат на машинах свое барахло на Татышев, потом грузовики потащат его с Татышева - абсолютно бессмысленный трафик, которого можно было избежать, если ставить такие контейнеры там, где они действительно уместны».

Другие же только за:

«Класс! В Финляндии почти на каждой остановке такие ящики. Не нужно думать, куда пристроить хорошие вещи, которые редко ношу».

«В Белоруссии что то на подобии есть… Во многих европейских городах уже такие ящики. Теперь и Красноярск в их числе».

«О, здорово! Спасибо вам за такой проект! Мне точно пригодится!».