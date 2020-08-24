Наблюдательный совет Банка ВТБ утвердил рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру выплаты дивидендов

Фото: ВТБ

Наблюдательный совет Банка ВТБ рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Банка принять решение о направлении на выплату регулярных дивидендов по итогам деятельности в 2019 году 10% от консолидированной чистой прибыли Банка по МСФО, что составляет 20,1 млрд рублей.

Сумма будет распределена между владельцами трех типов акций, исходя из принципа выравнивания дивидендной доходности. Дивидендная доходность по каждому из типов акций составит 1,94% по отношению к средней цене одной обыкновенной акции Банка за 2019 год на Московской бирже. При этом на дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано направить 10,0 млрд рублей, по привилегированным акциям 1 типа – 4,1 млрд рублей, по привилегированным акциям 2 типа – 6,0 млрд рублей.

Наблюдательный совет Банка при утверждении рекомендаций по выплате дивидендов по итогам 2019 года принимал во внимание потребность в капитале для соблюдения требований Банка России, а также для дальнейшего устойчивого развития бизнеса и реализации стратегии. Плановая генерация капитала, которая зависит от чистой прибыли Банка, осложнена в 2020 году ввиду сложившейся ситуации в российской экономике и банковском секторе, вызванной пандемией Covid-19. В этих условиях, несмотря на широко практикуемый во всем мире отказ банков от выплаты дивидендов и соответствующие рекомендации Банка России, Наблюдательным советом Банка была дана рекомендация годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов на максимально возможном для Банка уровне, обеспечивающим соответствие регулятивным нормам с учетом необходимости развития бизнеса.

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