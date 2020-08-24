На красноярских «Столбах» пять человек не смогли спуститься со скал: помогли спасатели

Спасатели вовремя пришли на помощь Фото: Агентство ГО ЧС Красноярского края

В национальном парке «Столбы» за минувшие сутки спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда дважды пришлось оказывать помощь туристам, забравшимся на скалы. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе Агентства ГО ЧС Красноярского края.

Рано утром посетители парка сообщили о том, что двое мужчин не могут спуститься со второго столба. Они кричат и просят о помощи. Их благополучно эвакуировали.

А вечером поступило сообщение, что группа из трех человек не может самостоятельно спуститься уже с первого столба. С помощью специального оборудования удалось быстро спустить двух мужчин и девушку со скалы.

Спасатели в очередной раз обращаются к посетителям национального парка «Столбы»:

- Спуски со скал опасны по двум причинам: спускаться психологически и технически сложнее; кроме того, на спуск туристы идут, как правило, уже измотанные подъемом, с замедленной реакцией. Поэтому, рассчитывайте свои силы и возможности при подъеме на скалы.