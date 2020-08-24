В Красноярске на двух улицах ограничат движение

В Красноярске ограничат движение на двух улицах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 25 августа и до 15 сентября будет временно ограничено движение транспорта на одном из участков на улице Воронова. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе городской администрации, связано это с капитальным ремонтом тепловых сетей. Работы ведут ООО «ЯрЭнергоСервис», ООО «КрасКом».

Водителям следует учитывать, что нельзя будет проехать на участке длиной 100 метров от дома № 22Б на проспекте Металлургов до дома № 39а на Воронова. Ограничения начнут действовать с 8 часов утра 25 августа до полуночи 15 сентября.

Также с завтрашнего утра и до полуночи 14 сентября нельзя будет проехать на одном из участков на правобережье краевого центра. Компания ООО «ЯрЭнергоСервис» проводит капитальный ремонт тепловых сетей. На улице Щорса перекроют полосы движения по четной стороне на участке от улицы Щербакова до переулка Маяковского. Объезд по нечетной стороне улицы Щорса, где временно организуют двухстороннее движение.