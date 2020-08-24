Красноярцев ожидает дождливая неделя

Зонтики очень даже пригодятся! Фото: Мария ЛЕНЦ

Конец августа в Красноярске будет больше поход на осень. По прогнозам специалистов красноярского Гидрометцентра, предстоящая неделя будет дождливой.

В понедельник, 24 августа, в краевом центре ожидается днем до +19 градусов. Облачно и дождь, который продолжит идти и ночью.

25 августа облачно, с прояснениями и небольшой дождь. В светлое время суток воздух прогреется до +21 градуса. К ночи похолодает до +11 градусов.

В среду, 26 августа, синоптики прогнозируют днем до +20, облачно и дождливо. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, подобная погода сохранится в четверг и пятницу, только изредка из-за облаков будет проглядывать солнышко.

В субботу, 29 августа, немного теплее днем, столбики термометров поднимутся до +21 градуса. Переменная облачность и кратковременный дождь.

Так что зонтики на этой неделе очень даже пригодятся!