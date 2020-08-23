До конца недели в Красноярске откроются 8 скверов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

До конца недели в Красноярске откроются после благоустройства 8 скверов. Практически готовы к сдаче скверы на Карбышева, 6 – 10а, проспекте Комсомольском, 23, улице Ферганской, Устиновича, 1, на проспекте Металлургов, 55, Кутузова, 73, Королева, 10а и Железнодорожников, 10. В ближайшие дни там поставят скамьи, урны и другие предусмотренные проектами малые архитектурные формы. Плюс обязательное озеленение – подрядчики должны высадить деревья и кустарники.

Отметим, что парки, скверы и набережные благоустраиваются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в работе у подрядчиков 20 территорий. Большинство из них скоро будет сдано. Торопятся подрядчики на 2-й Ботанической.

По скверам «Паниковка», «Одесский», «Черемушки», «Энтузиастов», «Сиреневый», на Маерчака, 31, в парке Гвардейском и вдоль Качи сроки – конец сентября. И только на Ярыгинской набережной и в сквере в микрорайоне Солнечном работы продлятся до глубокой осени.