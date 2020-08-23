Как вернуть деньги за испорченный заказ – выяснил житель Норильска Фото: Мария ЛЕНЦ

Как вернуть деньги за испорченный заказ, пришлось выяснять жителю Норильска. Индивидуальный предприниматель, с которым мужчина заключил договор на изготовление обуви, со своей задачей не справился, не оправдал надежды клиента. А потом наотрез отказался возмещать им же самим причиненный ущерб.

Как было дело, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. Норильчанин захотел себе унты. Приобрести в магазине такую обувь невозможно - не продается, поэтому пришел к частному сапожнику. Договорились на цене в 15 тысяч. Когда унты были готовы, заказчик рассчитался за обувь.

Но потом как следует примерил и понял – унты ему малы, носить будет некомфортно. Попытался договориться с обувщиком по хорошему, чтобы тот переделал заказ, но тот отказался. Пришлось обращаться в суд, а специалисты Роспотребнадзора помогли составить иск. После этого предприниматель решил, что дешевле для него будет все-таки пойти навстречу норильчанину.