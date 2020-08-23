В Туве напали на детский лагерь и ограбили воспитателей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве свершено дерзкое нападение на детский лагерь отдыха. Произошло это в Барун-Хемчикском районе еще 22 июля. В пресс-службе республиканской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что дети не пострадали, а целью разбойников были воспитатели – забравшись к ним в комнаты, они украли деньги, сотовые телефоны, сумку с банковскими картами.

Уголовное дело завели по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище или в крупном размере» (часть 3 статьи 162 УК РФ). Наконец личность подозреваемых была установлено. Первым оказался 18-летний местный житель, который уже не раз имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности. Чтобы его задержать, понадобилась силовая поддержка СОБРа.

В отделе полиции он признался: да, виноват в разбойном нападении. Но похищенное имущество потерял, а чужую сумку выкинул. А второго подозреваемого задержали за участие в другом преступление, после чего но признался, что отметился и в детском лагере.