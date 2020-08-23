В Красноярском крае косметолог отдала за лечение порчи 6 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Слишком дорого обошлось для жительницы Шарыпово лечение от порчи. Она заплатила лже-целительнице более 6 миллионов рублей. Сейчас этой историей занимаются следователи полиции. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

30-летняя подозреваемая много лет была клиенткой косметолога. Видимо, многое знала о женщине, о ее личных проблемах. И как-то «ненароком» предложила ей обратиться к целительнице. 46-летняя потерпевшая поверила и согласилась. Она тогда еще не знала, что целительницей была эта самая клиентка, которая почти 4 года выманивала у нее деньги.

Проблема была в том, что напрямую женщины не общались, а переписывались. Лже-целительница убеждала, что порча лежит на всей семье потерпевшей. А та ради «лечения» начала брать кредиты, затем продала квартиру и машину, брала деньги в долг у родственников.

В случае, если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит до 10 лет лишения свободы.