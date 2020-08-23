В Красноярском крае 72 коммунальщика полтора года ждали своей зарплаты Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший коллектив предприятия «Коммунальщик» более полутора лет ждал, пока работодатель выплатит ему зарплату. Проблема была в том, что предприятие (оно находится в Емельяново) находится в стадии банкротства с февраля 2019 года. При увольнении работникам положены выплаты, согласно трудовому законодательству. Однако этого не было сделано. Общий долг по зарплате и увольнительным выплатам составил более 3,9 миллиона рублей. Количество пострадавших составило 72 человека.

В дело вмешалась прокуратура. После проверки она подала в суд иски о взыскании задолженности по оплате труда. Получив решение суда, делом занялись судебные приставы.

- В дальнейшем были проработаны механизмы погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия. В результате учредители должника заключили с работниками договоры уступки права требования долга по заработной плате. В рамках заключенных договоров цессии всем работникам произведены выплаты, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.