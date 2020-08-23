В Красноярском крае сельчанин хранил у себя арсенал боеприпасов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Канском районе сельчанин хранил у себя целый арсенал боеприпасов. Когда сотрудники полиции нагрянули в дом к 69-летнему ранее судимому местному жителю и провели обыск в усадьбе, их ждали интересные с позиции уголовного кодекса находки. Это длинноствольное ружье, которое (баллистическая экспертиза это подтвердила) пригодно к использованию. К нему более сотни патронов различного калибра и три банки пороха общим весом около 800 граммов.

Но это еще не все: на территории двора обнаружили около 200 грамм высушенной соломки опийного мака. Хозяин пояснил, что сам он запрещенное растение не выращивал – он собирал его на участках заброшенных домах. Уверял: не для продажи, а для личного употребления.

На мужчину завели три уголовных дела – за незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и за незаконные хранение без цели сбыта наркотических средств. За арсенал ему грозит до 5 лет, за наркотики – до 3, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.