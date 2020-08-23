Тренажерный зал под открытым небом открылся в Красноярске. Фото: пресс-служба Центрального района

Тренажерный зал под открытым небом появился в Центральном районе, в сквере Победителей. Причем сделано это было в рамках инициативного бюджетирования. То есть с учетом пожеланий самих жителей города. Стоимость проекта – 2 985 000 рублей, из которых 97% профинансированы из бюджета, а 3 % - то есть 90 тысяч рублей – составила доля участия инициативной группы.

В сквере установили 15 профессиональных тренажеров с изменяемой нагрузкой, они подобраны для проработки всех групп мышц. В том числе 5 тренажеров – для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Такой спортивный зал доступен круглые сутки, причем совершенно бесплатно. Кроме того, на каждом тренажере есть QR-код, по которому можно посмотреть видео подходящего комплекса упражнений.

Площадка вписалась в ландшафт сквера и не потребовала вырубки деревьев и кустарников. По словам руководителя Центрального района Вадима Войцеховского, это новый опыт для Красноярска. Он призвал беречь новый комплекс, относиться к нему аккуратно, не допускать вандализма. Чтобы спортзал под открытым небом служили долгие годы.