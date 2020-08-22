Чиновнице минсоцполитики, обобравшей ветеранов, дали 3 года условно

Она сотрудничала со следствием Фото: Мария ЛЕНЦ

Громкое дело экс-чиновницы минсоцполитики Красноярского края Ольги Гилевой окончено. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, сообщил телеграм-канал Борус.

Напомним, дело 41-летней Гилевой и ее подельницы, бывшей замминистра Натальи Колягиной облетело все СМИ: чиновницы попались на крупных махинациях с подарками ветеранам Великой Отечественной. Речь шла о 2,2 миллионах рублей - на эти деньги дамы обставили свои дома, приобрели дорогую бытовую технику, а старикам накупили презентов на мизерную сумму - 100 тысяч рублей. Купленное ветеранам оказалось не просто дешевым, а местами - бракованным. Выяснилось также, что чиновницы для закупки техники заключили сделку с фирмой, которой руководили родственники Гилевой. Коррупционная схема и ее беспринципность возмутили красноярцев. И обеих женщин задержали.

Приговор Гилевой оказался мягким - она полностью признала вину, сотрудничала со следствием и прокурором, а также полностью компенсировала ущерб. Колягина и родственник Гилевой, через фирму которого чиновницы все организовывали, пока ждут приговора.