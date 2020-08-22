Бывшая заммэра Красноярска заключала контракты по завышенным ценам: ущерб 12,5 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшая заместитель мэра Красноярска и глава департамента социальной политики попалась на махинациях с контрактами по поставке продуктов для Школьного комбината питания. По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Следователи считают, что чиновница провернула две крупные сделки по поставке продуктов для муниципального предприятия по завышенной цене.

- Осуществляя контроль за деятельностью муниципального предприятия, связанного с поставкой продуктов питания, в 2018 году она согласовала в нарушение действующего законодательства РФ без какой-либо проверки две крупные сделки на общую сумму 34 миллиона рублей на поставку продуктов сельхозпроизводителей,- пояснили в полиции.

По данным следователей, речь идет о завышении стоимости в 12,5 миллионов рублей. Чиновнице грозит до 10 лет колонии.