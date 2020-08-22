Красноярцы просят остановить рубки деревьев на Южном берегу

Рубки на Южном берегу Фото: Юлии Ворошиловой

Жители микрорайона «Южный берег» бьют тревогу - зеленая зона у дамбы на Абаканской протоке на грани уничтожения. Местные говорят: там, где еще недавно высились деревья, сегодня повсюду одни пеньки. Соцсети Красноярска облетели снимки и видео с места вырубок - многие возмущены и готовы бороться за пятачок леса, с которым сроднились - даже обратились к губернатору Красноярского края Александру Уссу и мэру Сергею Еремину.

При этом лес - дом для ондатр (они здесь частенько попадаются на глаза красноярцам), уток и дятлов.

- Сейчас этот островок жизни жестоко вырубают., - оставила возмущенный пост в Инстаграме красноярский фотограф Юлия Ворошилова. - Вырубщикам меньше лет, чем этим деревьям! Я очень хочу это остановить! Прислушайтесь к жителям! Мы категорически против! Нам важно это место. Неужели можно допускать такое в городе, задыхающемся от черного неба! За каждое дерево нужно посадить минимум 10!

Местные говрят, что рубки ведет строительная компания «СМ-Сити» - якобы на этом месте хотят построить школу. Однако известно и о том, что по заключению Ростехнадзора дамба разрушается, а чтобы привести ее в порядок, лес, к сожалению, надо убрать. Действительно ли это так, и как в дальнейшем решится вопрос - расскажем позднее.