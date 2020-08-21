На Красноярскую железную дорогу выходят 12-вагонные электрички. Фото: КрасЖД

На самые востребованные маршруты Красноярской железной дороги выходят электропоезда с максимальным количеством вагонов. Они будут обеспечивать сезонный спрос на перевозки в период путевой ремонтной кампании, рассказали в пресс-службе КрасЖД.

В эти дни 12-вагонные электрички курсируют в утренние часы из Красноярска в западном направлении – до станций Зеледеево и Чернореченская. На пиковые дни последней недели августа назначается электропоезд, состоящий из 12 вагонов, который будет следовать из Красноярска до Уяра. 10-вагонные электрички по утрам отправляются с главного вокзала до станций Зеледеево, Кемчуг, Чернореченская, Камарчага и Уяр. Они очень удобны для дачников.

Напомним, что на вокзалах и в пригородных поездах КрасЖД по-прежнему действует масочный режим.

В связи с ремонтными работами на путях в графике движения электричек могут быть изменения. Уточнить можно на вокзалах, на официальном сайте компании «Краспригород», или по бесплатному телефону Единого информационно-справочного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 .