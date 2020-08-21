Жительница Красноярского края купила авиабилеты онлайн и потеряла 60 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Курагинского района купила авиабилеты через интернет и потеряла 60 тысяч рублей. А все потому, что сайт оказался поддельным, который создали мошенники. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, 30-летняя потерпевшая решила приобрести два билета на самолет, перевела деньги со своей карты на указанный счет. И стала ждать, когда ей пришлют билеты. Но этого не случилось. В конце концов она заподозрила неладное и пришла в отделение полиции, написала заявление. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».

Случаев, подобных этому, немало. Мошенники ловко создают даже лже-сайты ГИБДД, где предлагают проверить наличие штрафов и оплатить их онлайн. Полно сайтов по продаже различных билетов – на поезда, самолеты, автобусы. Даже были фальшивые сайты по продаже билетов на Универсиаду-2019.

Обратите внимание: настоящие сайты помимо страницы «купить билеты», насыщены различной полезной и постоянно обновляющейся тематической информацией. Мошенники, как правило, себя этим не утруждают.