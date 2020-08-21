В Красноярске в Центральном районе отключают холодную воду

Улица Березина, воду отключать из-за ремонтных работ на ней. Фото: "КрасКом"

В Красноярске в Центральном районе отключат холодную воду. Это произойдет в понедельник 24 августа. В компании «КрасКом» пояснили – все это в рамках неотложных ремонтных работ: нужно заменить задвижки на магистральном водопроводе, отремонтировать технологическую камеру, которая попадает в зону строительства третьей полосы на улице Березина.

Время отключения воды: 24 августа с 09.00 часов до 21.00 часов.

Адреса, где будет отключена вода:

- Шахтеров, 23г, 23и, 25, здания по нечетной стороне 31-55;

- Березина, 7, 70 - 80м;

- Туруханская, 22, 24, 43 – 57, частный сектор;

- Водянникова, 2/1;

- Взлетная, 50, 57, 59;

- Молокова, 43, 72.

В течение дня будут подвозить питьевую воду цистернами к жилым домам в Покровке:

- на Шахтеров, 25: с 13:00 до 13:30, затем с 17:00 до 17:30;

- на Березина, 80а – 80м: с 13:30 до 14:00, затем с 17:30 до 18:00;

- на Туруханскую, 22 – 53: с 14:00 – 14:30, затем с 18:00 до 18:30 часов.

Все вопросы, касающиеся подачи холодной воды, можно задать в диспетчерскую службу «КрасКома» по телефону: 211-39-63.