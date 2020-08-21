Экс-депутат Заксобрания Красноярского края уличен в мошенничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края обвиняется в крупном мошенничестве. Расследование уголовного дела уже завершено и с обвинительным заключением передано в суд на рассмотрение. Первое заседание состоится 27 августа, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия обвиняемый предложил предпринимателю, который пытался получить разрешение на строительство здания, свою помощь. Но не безвозмездно, а за вознаграждение – 8,5 миллионов рублей. Сослался на свой депутатский статус и якобы влияние. Хотя на самом деле никаких полномочий на выдачу подобных разрешений у обвиняемого не было. Так что никой реальной помощи потерпевший не получил.

Экс-депутата задержали летом 2018 года. Кроме того он фигурировал в другом уголовном деле, где главный подозреваемый – экс-глава Богучанского районе.