Страшная авария в Красноярском крае: иномарка влетела в отбойник, водитель погиб. Фото: ЧП-Красноярск

Страшная авария произошла на Енисейском тракте. Иномарка влетела в отбойник, удар был такой силы, что от передней части автомобиля фактически ничего не осталось. Сам водитель погиб, очевидцы говорят: у него не было шансов выжить. Несколько минут он еще дышал, но затем скончался до приезда «Скорой помощи».

Предварительно известно, что «Тойота» на большой скорости выехала на встречную полосу, там столкнулся с «Лексусом». После чего ее отбросило на отбойник. Что с водителем «Лексуса», который тоже сильно пострадал, пока неизвестно, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на ГИБДД.

Добавим, что сейчас на месте работает дорожная полиция, движение затруднено, его регулируют в ручном режиме.

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В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это произошло накануне днем 20 августа на 44-м километре трассы Норильск-Дудинка (подробнее).