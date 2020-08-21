Дождалась суда: жительница Красноярска за 5 лет заработала на обмане 70 миллионов

Жительница Красноярска за 5 лет заработала на обмане 70 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска за 5 лет заработала на обмане 70 миллионов рублей. И вот уголовное дело по статье «Мошенничество» завершено, с обвинительным заключением его передали в суд на рассмотрение. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

В октябре 2012 года 60-летняя ранее несудимая женщина организовала кредитно-потребительский кооператив. Вкладчикам обещала хорошие проценты на их вклады. Однако когда доверчивые граждане приносили деньги, она даже не оформляла приход, как положено. Забирала их себе и тратила на свое усмотрение. В общей сложности за 5 лет своей «предпринимательской» деятельности обвиняемая похитила более 29 миллионов рублей. Пострадавших – 10 человек.

Но это еще не все. Больший «доход» она получила, беря деньги в долг у своих знакомых. Оформляла договоры и расписки, но возвращаться не собирала. Назанимала безвозвратно более 41 миллиона рублей. Сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы.