В Красноярске завершаются работы по благоустройству скверов

Сквер «Лучистый» на улице Карбышева. Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства.

В Красноярске завершаются работы по благоустройству общественных пространств. На следующей неделе полностью будут готовы 4 сквера в Советском районе и по 1 скверу в Октябрьском, Кировском, Свердловском и Железнодорожном районах.

- Работы по благоустройству скверов в Красноярске выполнены более чем на 70%. Практически готовы к сдаче скверы на Карбышева, проспекте Комсомольский, на Ферганской, Устиновича, территории на проспекта Металлургов, на Кутузова, Королева, Железнодорожников, - рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Сквер на улице Железнодорожников, 10. Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства.

Все плановые работы выполнены, осталось только установить урны, скамейки, высадить кусты и деревья.

Всего за 2020 год в городе должны благоустроить 20 территорий. Большая часть из них на завершающей стадии благоустройства. На самых больших и сложных объектах – Ярыгинской набережной и сквере в Солнечном – работы продлятся до поздней осени.

В скверах «Паниковка», «Одесский», «Черемушки», «Энтузиастов», «Сиреневый», на ул. Маерчака, 31, а также в парке Гвардейский и в сквере вдоль реки Кача в переулке Речной работы выполнены на 60-80%, благоустройство в них завершится в конце сентября.

Только в двух скверах отмечается медленный темп работ.

- На двух объектах подрядчикам придется ускориться – на 2-ой Ботанической и в сквере «Юнга» на Шевченко. Задержку сроков объясняют тем, что подвели поставщики материалов. Но это не снимает с подрядных организаций ответственности. Если работы не завершатся вовремя, то придется платить штрафы, - подчеркнули в пресс-службе департамента горхозяйства.

Сквер на улице Устиновича, 1. Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства.

Напомним, что общественные пространства в Красноярске благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».