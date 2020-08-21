«Перевал» вы скоро не узнаете: на «Красноярских Столбах» началась реконструкция. Фото: пресс-служба национального парка

«Перевал» вы скоро не узнаете: примерно так можно охарактеризовать работы, которые начались на Центральных Столбах в знаменитом национальном парке. Идет реконструкция площадки под открытым небом, которая находится напротив сервисного центра.

В первую очередь там демонтируют старое и аварийное оборудование. По проекту имеющуюся площадку разделят на две части. Первая – детский городок с качелями, горкой и разными «лазалками». Вторая – спортивный воркаут-комплекс, где поставят деревянные снаряды и тренажеры с нагрузкой. Обновится и слэк-лайн, предназначенный для тренировки равновесия.

Появятся дополнительные столы, 10 новых лавок для отдыха. Здесь же оборудуют деревянный навес, который можно будет использовать для занятий йогой или укрыться там от дождя.

Добавим, что обновление «Перевала» - это подарок компании «Полюс Красноярск» к 95-летию «Столбов». Работы завершатся в конце сентября.