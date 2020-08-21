В Красноярском крае женщина попала под поезд. Фото: пресс-служба полиции

Под Красноярском женщина попала под поезд. Это произошло неподалеку от станции Балай. Сама она – жительница поселка Балай, 42 года. Подробности случившегося «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Трагедия произошла около 13:20 часов дня 19 августа. Женщина шла по насыпи вдоль железнодорожных путей, по всей видимости, она так решила сократить себе дорогу. Машинист грузового состава сделал все возможное, чтобы она его услышала и оглянулась – подавал громкие сигналы, но она не отреагировала. Потом применил экстренное торможение, это опасный маневр для любого поезда, а тут – грузовой. К сожалению, избежать смертельного наезда не далось.

Сейчас делом занимается полиция. Но жителей края в очередной раз предупреждают: железнодорожное полотно – не место для прогулок.