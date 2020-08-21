Два человека на место: в Красноярском крае штурмуют колледжи и техникумы Фото: Мария ЛЕНЦ

Два человека на одно место – таков в нынешнем году конкурс для поступления в учреждения среднего профессионального образования: в техникумы и колледжи. Всего в крае 77 таких учреждений. Уже подано более 23 тысяч заявлений, а бюджетных мест в этом году предусмотрено 11 575, сообщают gornovosti.ru.

Повлияла ли на ситуацию пандемия коронавируса? Безусловно – ведь в связи с ограничениями ЕГЭ в этом году сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы. Все остальные получили итоговые оценки в аттестат, исходя из средних показателей успеваемости. Кто не решился на ЕГЭ - тот сейчас в числе абитуриентов техникумов. К тому же документы на поступление подаются в онлайн-режиме по электронной почте.

Самые популярные направления – сфера услуг, нефтегазовая отрасль, транспорт, машиностроение, энергетика, информационные технологии. Конкретно в сфере услуг – технология парикмахерского искусства, гостиничное дело, поварское и кондитерское дело. И творческие направления – реклама, дизайн, декоративно-прикладное искусство.