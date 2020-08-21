На севере Красноярского края тушат пожары с помощью взрывчатки

Взрывные работы ведут для прокладки минерализованных полос. Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.

На севере Красноярского края последние две недели держится сухая и жаркая погода, вызывая рост пожарной опасности в регионе.

- В северных районах края - Эвенкии, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском районах повышена пожарная опасность из-за теплой погода: температура высокая, осадков нет. Но по сравнению с 2019 годом ситуация в крае не такая напряженная, - отметил министр лесного хозяйства края Дмитрий Маслодудов. – Это связано и с погодными условиями, и с теми действиями, которые мы проводим по предупреждению и тушению пожаров.

Впервые за последние десятилетия в Красноярском крае для предупреждения пожаров используется метод прокладывания заградительных полос с помощью взрывчатки. Из Иркутска доставили более 2 тонн взрывчатых веществ.

Взрывные работы проводятся в труднодоступных местах. Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Взрывные работы для прокладки минерализованных полос проводят специалисты федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

- Взрывные работы проводятся в труднодоступных местах с отсутствующей транспортной инфраструктурой, где невозможно применение специальной землеройной или лесопожарной техники, - рассказал Михаил Третьяков, инструктор десантно-пожарной команды ФБУ «Авиалесоохрана». – Пожарных доставляет авиация, они вручную создают опорные минерализованные полосы. Когда в лесу много старых поваленных деревьев и сплошной бурелом сделать опашку вручную невозможно. Повысить эффективность работ позволяет применение взрывчатки.

На тушении крупных пожаров работает вертолет с водосливным устройством. Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Применяются и другие современные средства тушения. Так, в Богучанском районе на тушении крупных пожаров работает вертолет-МИ-8 МТВ с водосливным устройством.

К местам пожаров авиацией оперативно доставлены сотрудники краевого Лесопожарного центра.

Пожары тушат и с воздуха. Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.

В предотвращении и тушении пожаров участвуют более 1200 человек, работает 120 единиц техники, 25 воздушных судов. Угрозы населенным пунктам нет.