Под Норильском перевернулся грузовик с 18 пассажирами, есть пострадавшие

Под Норильском перевернулся грузовик с 18 пассажирами. Фото: ЧП-Красноярск

Под Норильском перевернулся грузовой автомобиль с 18 пассажирами, ехавшими из аэропорта "Алыкель". В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это произошло накануне днем 20 августа на 44-м километре трассы Норильск-Дудинка.

Предварительно известно следующее: 35-летний водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Нефаз», который оборудован кунгом для перевозки пассажиров. В результате «Нефаз» вылетел на обочину и перевернулся на бок.

Очевидцы говорят: внутри «будки» нет никаких ремней безопасности. Из 18 пассажиров пострадали 5 человек. Всех подобрали проезжающие мимо автомобилисты и доставили до места назначения. Госавтоинспекторы проверяют все обстоятельства ДТП, уже известно, что оба водители прошли алкотесты – состояния алкогольного опьянения не выявлено.