В Хакасии в тайге аварийно совершил посадку вертолет с туристами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии аварийно совершил посадку пассажирский вертолет Ми-8. ЧП произошло накануне, 20 августа. В региональном МЧС информацию подтвердили. Вот что известно о случившемся на этот час. На борту находились 17 человек, из которых 13 – туристы. Рейс был запланированным и согласованным – летели из Таштагола в Кемерово. По плану вертолет должен был приземлиться на площадку в тайге, недалеко от реки Еринат. Здесь туристам предстояло переночевать и затем продолжить полет – это традиционно входит в часть экскурсии.

Однако во время посадки у вертолета подломилась стойка шасси. В результате происшествия никто не пострадал. Авиакомпания «Аэро-Кузбасс», которой принадлежит вертолет, уже сегодня, 21 августа, отправит на Еринат борт с запчастями и специалистов, которые помогут отремонтировать стойку шасси. Затем Ми-8 с туристами продолжит свой путь.