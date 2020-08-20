С собой была красная сумочка: в Минусинске пропала 11-летняя девочка

Лиза пропала еще днем Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Минусинске пропала 11-летняя Лиза Лесникова. Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, девочка 20 августа вышла из дома (г. Минусинск, ул. Алтайская) и пропала. Она должна была вернуться в определенное время, но дома так и не появилась. Родные очень переживают. Они уже обзвонили всех знакомых и друзей девочки, но безрезультатно.

Была одета: розовая футболка, шорты, синие сланцы.

С собой у Лизы была красная сумочка.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, просьба звонить по телефонам:

8(39131)-2-46-17 – полиция;

8-913-546-97-92- волонтеры (круглосуточно) г. Абакан.

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