В Красноярске три ребенка пострадали в ДТП из-за невнимательности взрослых

Водитель не заметил ребенка Фото: УГИБДД по краю

В Красноярске два ребенка пострадали в ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, произошло это из-за невнимательности их родственников.

Бабушка, мама и ее 3-летняя дочка переходили дорогу в «Покровском парке» возле парковки. Девочка шла впереди родных, и ее никто не держал за руку. В это момент водитель «Тойоты» пропустил семью, но водитель «Лады», ехавший в соседнем ряду, не заметил ребенка и совершил наезд.

Во втором случае на улице Линейная водитель «Mазды» двигаясь по двору сбил 6-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу из-за припаркованных машин. Она бежала в сторону подъезда, где ее ожидала мама.

Водитель «Лады», ехавший в соседнем ряду, совершил наезд на ребенка Фото: УГИБДД по краю

- В обоих случаях дети получили травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю. - Чтобы обычная прогулка не обернулась трагедией, родителям необходимо сосредоточить свое внимание на ребенке. Во время перехода проезжей части, которая на первый взгляд не представляет опасность, необходимо держать юных пешеходов крепко за руку. Маленький участник дорожного движения может повести себя непредсказуемо, поэтому взрослым нужно быть всегда начеку.

Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на острове Татышев, сообщают Новости ТВК. Там 21-летняя девушка на электроскутере сбила 9-летнюю школьницу. Это произошло 12 августа, но информация о нем появилась только сейчас.

- Девушка, не имея права управления, взяла в прокат электроскутер, мощность которого составляет 1500 Ватт, - сообщили дорожные полицейские. – Она ездила на нем без защитной экипировки по вело-пешеходной дорожке Татышев-парка, что является нарушением ПДД – на таком электроскутере можно ездить только по проезжей части и иметь права категории «М».