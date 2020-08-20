По делу о прорыве дамб в Красноярском крае продлен арест всем трем обвиняемым

Суд продлил арест всем трем подозреваемым Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Дела фигурантов процесса по прорыву дамбы - генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова, мастера Евгения Александрова - переданы в Курагинский районный суд.

Напомним, ночью 19 октября 2019 года на реке Сейба прорвало гидросооружения золотодобывающего прииска. В результате погибли 20 человек. В тот же вечер были задержаны трое - генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров. 21 октября всех трех по решению суда заключили под стражу.

Спасатели на месте ЧП Фото: Диана ИВАНОВА

На суде горный мастер Александров утверждал: виноват директор – здания на прииске строились по его указанию, где скажет – там и ставили. Директор Ковальков всю вину пытался переложить на начальника участка Еганова. И только Андрей Еганов вину признал. Однако рабочие с прииска, как один стоят за него горой. Уверяют: он первым кинулся спасать людей, многих вытащил из воды, его всегда уважали старатели, он отличный руководитель.

В июле следователи озвучили, свою версию событий. Гендиректор Ковальков в сентябре 2019 года дал Еганову распоряжение нарастить дамбы в карьере, чтобы накапливать за ними воду. Он ждал проверку и хотел скрыть, что предприятие загрязняет реку промышленными отходами. Для выполнения указания руководства Еганов привлек мастера Александрова, говорят следователи. Уже в следующем месяце сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в канал реки был остановлен. И в ночь на 19 октября каскад дамб прорвался под натиском воды…

13 августа было проведено проведено выездное предварительное судебное заседание в Железнодорожном районном суде Красноярска, на котором рассматривался вопрос по мере пресечения подсудимым.

Поселок старателей Фото: Диана ИВАНОВА

- Мера пресечения Ковалькову, Еганову и Александрову была вынесена в виде содержания под стражей до 4 февраля 2021 года включительно, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Красноярского краевого суда. - Следующее заседание планируется провести в стенах Курагинского районного суда в конце августа. Планируется рассмотреть ходатайства сторон.

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