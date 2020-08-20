Исполняющему обязанности прокурора Норильска продлили арест до конца ноября

Хаважу-Бауди Гутаева оставили под стражей Фото: Заполярная правда

Хаважу-Бауди Гутаеву, бывшему исполняющему обязанности прокурора Норильска (Красноярского край), суд Железнодорожного района продлил арест до 23 ноября 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Аналогичное решение было вынесено и в отношении брата подозреваемого Докки Гутаева, подозреваемого в посредничестве –содержание под стражей еще на три месяца.

Напомним, братьев арестовали еще 24 декабря 2019 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вскоре Хаважа Гутаева отстранили от исполнения служебных обязанностей. Следствие по делу продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исполняющего обязанности прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке

Силовики задержали Хаваж-Бауди Гутаева, исполняющего обязанности прокурора Норильска, задержан. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, уточнив, что речь идет о получении крупной взятки. Детали задержания в силовых структурах не раскрывают, как, впрочем, и сумму взятки. Однако известно, что СК возбудил уголовное дело (подробнее).