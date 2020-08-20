Стоимость активов фонда «ВТБ - Ликвидность» превысила 1 млрд рублей

Фото: ВТБ

Стоимость чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда «ВТБ – Ликвидность» превысила 1 млрд руб. Это первый и на сегодняшний день единственный биржевой фонд денежного рынка в России. ВТБ Капитал Инвестиции отмечают высокий интерес инвесторов к инструменту и видят значительный потенциал дальнейшего роста активов фонда.

ВТБ Капитал Инвестиции запустили торги БПИФ «ВТБ – Ликвидность» на Московской бирже в январе этого года. Потенциальная доходность по нему сопоставима со срочными вкладами крупнейших банков. Она формируется за счет размещения активов в основном через обратное РЕПО с центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Основными его преимуществами являются при таком уровне потенциальной доходности внутридневная ликвидность (возможность купить\продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), а также минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков). Брокерская комиссия по сделкам с паями составляет 0% (для клиентов брокера Банка ВТБ, совокупный размер комиссий и вознаграждений фонда (Total Expense Ratio) —0,49% годовых. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

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