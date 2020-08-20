В Красноярске девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

В причинах трагедии предстоит разобрать правоохранительным органам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 19 августа девушка выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. Трагедия произошла на улице Ястынская.

«Я чуть позже подошла, когда она уже спрыгнула. Мы с ней еще из моего подъезда вдвоем вышли, после она сразу пошла к многоэтажке» - написала одна из местных жительниц.

Травмы оказались смертельными. Врачам оставалось только констатировать смерть.

Фото с места ЧП Фото: Красноярск |Регион-24|

Сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться, что могло привести к трагедии. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, погибшая еще даже не закончила школу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Любила облокачиваться на перила»: в Красноярске женщина погибла, упав с балкона 6 этажа

В Красноярске 13 августа в доме №125 на улице Урицкого женщина разбилась насмерть, выпав с балкона 6 этажа. Об этом написали в соцсетях очевидцы. Они же выложили фотографии с места трагедии (подробнее).