Сообщения о минировании административных зданий в Красноярском крае оказались ложными

Анонимные сообщения оказались ложными Фото: Мария ЛЕНЦ

С самого утра в ряде административных зданий по всему Красноярскому краю началась массовая эвакуация. Анонимные электронные письма о минировании пришли на адреса городских судов, а также Дивногорска, Норильска, Ачинска и еще ряда районов края. Сотрудники спецслужб вывели людей и обследовали здания. Также работали кинологи с собаками.

- В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, - сообщили «Комсомольской правде» в антитеррористической комиссии Красноярского края. - Также принимаются меры по установлению источника ложной информации. Просьба к населению ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, а также проявлять спокойствие и бдительность.

Подобная волна «минирований» прокатилась по региону 13 августа. Тогда информация также не подтвердилась.

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