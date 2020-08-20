«Парк объединит жителей»: Сергей Еремин проверил, как идет благоустройство парка в Солнечном

Сергей Еремин проверил, как идет благоустройство парка в Солнечном Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 20 августа, глава Красноярска Сергей Еремин, вместе с представителями заказчика и подрядной организации провел выездное совещание по вопросам строительства парка в микрорайоне Солнечный.

Напомним, работы по благоустройству территории начались в июне текущего года. Парк находится в центре Солнечного между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и проспектом Молодежный. Работы на объекте выполняются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Все работы на территории площадью 7,4 га ведутся с нуля, ранее здесь был пустырь.

В парке уже проведены необходимые земельные работы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас объем выполненных работ - более 40% работ первого этапа: проведены необходимые земельные работы, подготовлены траншеи для 93 опор освещения, вдоль дорожек устанавливают бортовой камень.

В парке началось формирование детской, спортивной и событийной зон. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, началось формирование детской, спортивной и событийной зон. Вдоль Молодежного уже стоят опоры освещения, фонари и проложен тротуар из брусчатки. Рабочие готовят основания под площадки и дорожки парка. Для них используют разные виды покрытий: асфальтобетонное, резиновое, брусчатое, песчаное и песчано-щебеночное.

- Здесь будет многофункциональное пространство – и велодорожки, и дорожки для пробежек, и экотропы, где можно не только гулять, но и заниматься спортом. Детская большая локация, спортивная – с тренажерами под открытым небом – это все первый этап работ, - отметил Сергей Еремин.

На дорожках парка используют разные виды покрытий. Фото: Мария ЛЕНЦ

Особо внимание строители уделяют пешеходной доступности к парку: на отрезке до ул. Микуцкого появился новый тротуар, такой же построят и до проспекта Молодежный.

- На сегодняшний день подрядчик полностью понимает, что и как делает. В конце сентября планируется официальное открытие парка, поэтому все должно быть выполнено в срок, - подчеркнул Евгений Жвакин, руководитель УДИБ. - Уложены все коммуникации, выполнена вся инженерная работа – все направления, лучи дорожек к границам проведены.

За ходом работ наблюдают жители района, проводят инспекции два раза в неделю, вносят замечания и предложения. 25 сентября общественный совет микрорайона планирует провести акцию «Озеленим парк вместе», где посадят 230 деревьев с именными табличками. Деревья могут высадить как предприятия и организации, так и обычные жители.

Строительство на объекте под контролем губернатора и главы города. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Парк в Солнечном долгожданный, и будет любимым у жителей района. Объект под контролем губернатора, здесь и я часто провожу контрольные ревизии, - продолжил глава города. - В Солнечном почти 80 000 жителей, это почти 8 район города. Но здесь практически не было пространств, которые бы выполняли объединяющую общественную функцию. А это место и по своему расположению, и по рельефу уникально: оно находится в самом центре, его окружают несколько микрорайонов Солнечного.