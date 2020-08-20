Сколько заработали чиновники красноярской администрации за 2019 год

Чиновники раскрыли свои доходы за прошлый год Фото: Мария ЛЕНЦ

Чиновники из красноярской администрации показали свои доходы за 2019 год. Об этом сообщает newslab.

Так первый заместитель главы города Алексей Давыдов заработал за 2019 год 2,5 миллиона рублей. В собственности его семьи - 6 земельных участков, дом, 3 квартиры, гараж, катер Quicksilver, автомобиль Lexus NX 200T и прицеп к нему.

Первый вице-мэр Владислав Логинов задекларировал заработок в 2,78 миллиона рублей. Его супруга заработала за год 1,4 миллиона рублей. В их собственности два приусадебных участка и доля еще в одном, жилой дом и две квартиры. На Владислава Логинова зарегистрирован мотоцикл BMW, катер Амур, автомобиль Range Rover Sport и прицеп к нему.

Заместитель главы города Олег Животов указал годовой доход - 2,2 миллиона рублей. Его жена - 1,04 миллиона рублей. У них есть две квартиры, жилой дом, земельный участок и две машины - Subaru Outback и Mersedes-Benz GLC 250.

Руководитель Октябрьского района Геннадий Гартман заработал 5,2 миллиона рублей. У него есть земельный участок, жилой дом, две квартиры, нежилое помещение, автомобиль Mazda CX-5, мотоцикл ИЖ 49. Его ребенок, указанный в декларации, владеет комнатой площадью в 13 «квадратов».

Руководитель Железнодорожного района Юрий Савчук показал в декларации доход в 2,23 миллиона рублей. Он владеет тремя земельными участками, жилым домом, долей в квартире. Еще одна квартира принадлежит его жене. В семье два - Toyota Camry и ВАЗ-21011.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, глава Ленинского района Андрей Бердаев заработал в этом году 3,2 миллиона рублей.

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