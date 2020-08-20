В Красноярске приступили к ремонту второй половины моста через реку Бугач

Рабочие приступили к ремонту второй части моста Фото: администрация города

В Красноярске продолжается ремонт моста через реку Бугач на улице Калинина. На объекте не только ремонтируют проезжую часть, но и проводят комплексное восстановление сооружения. Сейчас строители восстанавливают балки пролетных строений и опор, антикоррозийное покрытие их поверхностей, заменяют опорные части, переходные плиты, ремонтируют так называемые подферменные тумбочки, что требует подъема балок пролетного строения.

Также на мосту проводится ремонт перильных и барьерных ограждений, делается водоотведение с проезжей части по откосам насыпи.

До сегодняшнего дня работы выполнялись на одной полосе. На свободной - было организовано двухстороннее движение. Как будет сейчас?

- Сегодня вечером ремонтная бригада переместятся на вторую сторону моста, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города. – А схема движения будет аналогичной. Работу планируется выполнить к концу октября.

Добавим, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в краевом центре отремонтируют еще 18 участков дорог и улиц.

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