Грабителя, напавшего на женщину с ножом, задержали в Красноярске

Задержанный уже был ранее судим Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске оперативники задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на жительницу Октябрьского района. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в полиции города.

Полицейские выяснили, что незнакомец напал на женщину, когда та выходила из своей квартиры. Он показал ей нож и потребовал отдать все деньги.

- Открывай кошелек, сказал и взялся за нож, - вспоминает пострадавшая. – Он взял 50, потом еще 10, еще 50. Я ему говорю: мне тоже кушать надо, хоть немного оставь. Он положил 20 рублей обратно.

На крики женщины прибежал сосед. Он попытался задержать преступника и выбил из его рук нож. Тот же бросил деньги и убежал.

- Полицейские со слов свидетелей и потерпевшей составили фоторобот, который разослали всем наружным нарядам, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». – Сотрудники уголовного розыска в течение трех часов установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался ранее судимый 41-летний житель района.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 162 «Разбой». Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.